Иснер о матче с Мюллером: это будет бой тяжеловесов

Вторая ракетка турнира в Атланте американец Джон Иснер поделился ожиданиями от полуфинального поединка против теннисиста из Люксембурга Жиля Мюллера (3). В личных противостояниях впереди Иснер со счётом 3-2, однако последние два матча выиграл Мюллер.

«Это будет бой тяжеловесов. Мы одержали по несколько побед друг над другом. Из-за наших хороших подач мы часто играем тай-брейки. Мы оба очень уверены в себе. Это должна быть славная битва, я с нетерпением жду её», — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.