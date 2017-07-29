Эдмунд уверенно обыграл Сока и вышел в полуфинал в Атланте

Британец Кайл Эдмунд (5) стал последним полуфиналистом турнира в Атланте. В четвертьфинальном матче он обыграл американца Джека Сока (1) со счётом 6:4, 6:1.

Поединок продолжался 1 час 28 минут. Эдмунд выполнил 4 эйса и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Сока 3 эйса, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За место в финале Эдмунд сразится с ещё одним американцем Райаном Харрисоном (4), который в 1/4 финала разгромил соотечественника Кристофера Юбэнкса (WC), отдав ему всего три гейма. Вторую полуфинальную пару составили американец Джон Иснер (3) и теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер (3).