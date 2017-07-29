Феррер пропустит турнир в Кицбюэле из-за травмы ахилла

Испанский теннисист Давид Феррер сообщил, что пропустит турнир в австрийском Кицбюэле, который пройдёт на следующей неделе. Феррер провёл 5 матчей в Бостаде на прошлой неделе, где завоевал титул, а также два поединка в Гамбурге, где во втором круге уступил аргентинцу Федерико Дельбонису.

«Я сыграл подряд несколько матчей, и у меня воспалился ахилл. Из-за этого я пропущу турнир в Кицбюэле, но надеюсь ещё сыграть там в будущем. У меня всё ещё есть мотивация играть в теннис», — приводит слова Феррера Tennis World.