Хасе: в начале матча мы с Гоффеном оба нервничали

Голландец Робин Хасе после победы над бельгийцем Давидом Гоффеном со счётом 7:5, 6:1 в четвертьфинале турнира в Гштааде прокомментировал достигнутый успех.

«Я очень рад снова выйти в полуфинал турнира в Гштааде. Мне нравятся условия игры здесь. Во время матча с Давидом дул сильный ветер, так что нам обоим было непросто. Мы оба нервничали в начале встречи», — приводит слова Хасе официальный сайт АТР.

За выход в полуфинал соревнований представитель Нидерландов поспорит с немцем Янником Ханфманом (Q).