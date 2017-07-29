Шарапова начнёт турнир в Стэнфорде матчем с Брэйди

В Стэнфорде прошла жеребьёвка турнира WТА, который состоится на харде с 31 июля по 6 августа. Лидер посева испанка Гарбинье Мугуруса начнёт выступление со второго круга, где сыграет либо с японкой Мисаки Дои, либо с американкой Кайлой Дэй.



Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге встретится с победительницей квалификации, Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, за выход во второй круг поспорит с Дженнифер Брэйди из США, а Анастасия Павлюченкова (4) во втором круге сыграет с победительницей матча Элисон Риске (США) — Магда Линетт (Польша).

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате»:

Основная сетка турнира в Стэнфорде.