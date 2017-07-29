Хибино стала первой финалисткой турнира в Нанчане

Японка Нао Хибино в полуфинале турнира в Нанчане разгромила китаянку Ван Яфань (WC) со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. 22-летняя уроженка Аичи, занимающая 88-е место в рейтинге АТР, исполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки, реализовала шесть брейк-пойнтов из 15 и проиграла один гейм на своей подаче.

За второй титул в карьере и первый в нынешнем сезоне Хибино поспорит с победительницей китайского противостояния Пэн Шуай (2) — Хань Синьюнь. Финал пройдёт завтра, 30 июля.