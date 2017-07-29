Л. Майер одолел Дельбониса в полуфинале турнира в Гамбурге

Аргентинец Леонардо Майер (LL) в полуфинале турнира в Гамбурге одолел своего соотечественника Федерико Дельбониса (Q) со счётом 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. 30-летний уроженец Корриентеса, занимающий 138-е место в рейтинге АТР, шесть раз подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, реализовал три брейк-пойнта из пяти и проиграл один гейм на своей подаче.

За второй титул в карьере и первый в нынешний сезоне Майер поспорит с победителем немецкого полуфинала Филипп Кольшрайбер — Флориан Майер.