Ф. Майер вышел в финал турнира в Гамбурге на отказе Кольшрайбера

Немецкий теннисист Флориан Майер вышел в финал турнира в Гамбурге, так как его соперник по полуфинальному матчу, соотечественник Филипп Кольшрайбер, отказался от продолжения борьбы во втором сете. К тому моменту соперники провели на корте 58 минут. Кольшрайбер выиграл первую партию со счётом 6:4, а во втором сете уступал — 2:3. Майер один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Кольшрайбера три эйса, одна ошибка на подаче и три брейка.

За титул Майер сыграет со своим однофамильцем из Аргентины Леонардо Майером, выступающим на турнире в качестве «лаки-лузера».