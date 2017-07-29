Фоньини одолел Баутисту-Агута и за титул турнира в Гштааде сразится с Ханфманом

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, получивший от организаторов турнира в Гштааде «уайлд-кард» и четвёртый номер посева, вышел в финал, в трёх сетах обыграв вторую ракетку соревнований, испанца Роберто Баутисту-Агута, со счётом 5:7, 6:2, 6:3. Матч продолжался 2 часа 7 минут. Фоньини пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Баутисты-Агута шесть эйсов, четыре ошибки на подаче и один брейк.

За титул Фоньини сыграет с немцем Янником Ханфманом, начавшим турнир с квалификации.