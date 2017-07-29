Синякова стала первой финалисткой турнира в Бостаде, обыграв Гарсию

Чешская теннисистка Катержина Синякова, получившая от организаторов седьмой номер посева, вышла в финал турнира в Бостаде, со счётом 6:2, 7:5 в двух сетах обыграв третью ракетку соревнований — француженку Каролин Гарсию. Матч продолжался 1 час 44 минуты. Синякова реализовала четыре из шести брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки. На счету Гарсии один брейк и семь ошибок на подаче. Синякова сравняла счёт в личном противостоянии с Гарсией – 2-2.

За титул Синякова сыграет с победительницей полуфинала Каролина Возняцки (Дания, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия).