Возняцки вышла в финал турнира в Бостаде, обыграв Мертенс

Первая ракетка турнира в Бостаде датчанка Каролина Возняцки вышла в финал, в трёх сетах обыграв бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 4:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 7 минут. Возняцки шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из четырнадцати. На счету Мертенс пять эйсов, девять ошибок на подаче и четыре брейка. Теннисистки впервые встречались друг с другом.

За титул Возняцки сыграет с седьмой ракеткой соревнований чешкой Катержиной Синяковой (Чехия, 7).