Шарапова стартует на турнире в Стэнфорде в ночь на 1 августа в 5:00 мск

Стало известно расписание матчей первого тура турнира категории Premier The Bank of the West Classic, который пройдёт на харде в Стэнфорде с 31 июля по 6 августа, сообщает официальный сайт турнира.

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая пропустила травяной сезон из-за травмы, в своём стартовом матче поспорит с Дженнифер Брэйди из США. Встреча запланирована в понедельник вечером, то есть в ночь с понедельника на вторник, в 05:00 по московскому времени. Следом за Шараповой, получившей «уайлд-кард» от организаторов, на корт выйдут две американки Николь Гиббз и Клэр Лю.

Восьмая сеяная американка Катрин Беллис сыграет с француженкой Ализе Корне во вторник вечером по американскому времени. Следом за ними на корт выйдут итальянка Франческа Скьявоне и украинка Катерина Бондаренко.