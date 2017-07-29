Иснер стал первым финалистом турнира в Атланте, обыграв Мюллера

Второй сеяный американский теннисист Джон Иснер вышел в финал турнира в Атланте, в двух сетах обыграв третью ракетку соревнований, Жиля Мюллера из Люксембурга, со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 15 минут. Иснер пятнадцать раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету Мюллера восемь эйсов и четыре ошибки на подаче. Иснер одержал четвертую победу над Мюллером в шести проведенных матчах.

За титул Иснер сыграет с победителем полуфинала Кайл Эдмунд (Великобритания, 5) — Райан Харрисон (США, 4).