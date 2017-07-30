Победы Пэн Шуай и Хибино — в видеообзоре полуфиналов турнира в Нанчане

29 июля на турнире в Нанчане были сыграны матчи 1/2 финала. Китаянка Пэн Шуай (2) оказалась сильнее своей соотечественницы Хань Синьюнь со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 31-летняя уроженка Хунаня, занимающая 30-е место в рейтинге WТА, отыграла все три брейк-пойнта и сделала пять брейков. Обе теннисистки обошлись без эйсов и допустили по две двойные ошибки.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».

Японка Нао Хибино разгромила китаянку Ван Яфань (WC) со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. 22-летняя уроженка Аичи, занимающая 88-е место в рейтинге АТР, исполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки, реализовала шесть брейк-пойнтов из 15 и проиграла один гейм на своей подаче.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».

Финал соревнований состоится 30 июля.