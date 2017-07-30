Харрисон вышел в финал турнира в Атланте, обыграв Эдмунда

Четвёртый сеяный американский теннисист Райан Харрисон вышел в финал турнира в Атланте, в трёх сетах обыграв пятую ракетку соревнований, британца Кайла Эдмунда, со счётом 6:7, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Харрисон девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Эдмунда шесть эйсов и две двойные ошибки.



За титул Харрисон сыграет со своим соотечественником, второй ракеткой соревнований Джоном Иснером. Финальный поединок состоится 30 июля.