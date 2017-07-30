Победы Синяковой и Возняцки — в видеообзоре полуфиналов турнира в Бостаде

29 июля состоялись матчи 1/2 финала турнира в Бостаде. Чешская теннисистка Катержина Синякова, получившая от организаторов седьмой номер посева, вышла в финал турнира, со счётом 6:2, 7:5 в двух сетах обыграв третью ракетку соревнований француженку Каролин Гарсию. Матч продолжался 1 час 44 минуты. Синякова реализовала четыре из шести брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки. На счету Гарсии один брейк и семь ошибок на подаче. Синякова сравняла счёт в личном противостоянии с Гарсией – 2-2.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».

Первая ракетка турнира в Бостаде датчанка Каролина Возняцки вышла в финал, в трёх сетах обыграв бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 4:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 7 минут. Возняцки шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из четырнадцати. На счету Мертенс пять эйсов, девять ошибок на подаче и четыре брейка. Теннисистки впервые встречались друг с другом.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».

Финальный поединок состоится 30 июля.