Л. Майер: Дельбонис — один из лучших специалистов по игре на грунте

Аргентинец Леонардо Майер, переигравший в полуфинале турнира в Гамбурге своего соотечественника Федерико Дельбониса со счётом 6:3, 7:5, прокомментировал достигнутый успех.

«Я сыграл очень хорошо. Всегда трудно играть с хорошим другом. Федерико — один из лучших специалистов по игре на грунте, его крайне тяжело побеждать на этом покрытии. Мне было непросто, но я очень рад, что вышел в финал, и постараюсь показать как можно более качественную игру в решающем матче», — приводит слова Майера официальный сайт АТР.