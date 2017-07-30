175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ханфман: в начале недели подумать не мог, что дойду до финала

30 июля 2017, воскресенье. 09:49. Теннис

Немец Янник Ханфман рассказал, что помогло ему отыграть четыре матчбола в полуфинале турнира в Гштааде с голландцем Робином Хасе и победить со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Это очень много значит для меня. Отыграть четыре матчбола у такого сильного соперника и впервые в карьере выйти в финал — это особенный момент для меня. Мне нравится играть здесь. Высота в Гштааде отлично подходит для моей игры. Мяч тут отскакивает на удобной для меня высоте.

В финале я вновь буду аутсайдером, но вновь отдам все силы. Перед началом турнира я и подумать не мог, что преодолею весь путь до финала», — приводит слова Ханфмана официальный сайт АТР.

Источник: ATP Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Робин Хасе
Новости. Теннис
30 июля 2017, воскресенье
09:49 Ханфман: в начале недели подумать не мог, что дойду до финала
09:44 Л. Майер: Дельбонис — один из лучших специалистов по игре на грунте
06:49 Победы Синяковой и Возняцки — в видеообзоре полуфиналов турнира в Бостаде
05:47 Победы Ф. Майера и Л. Майера — в видеообзоре полуфиналов турнира в Гамбурге
04:26 Харрисон вышел в финал турнира в Атланте, обыграв Эдмунда
03:46 Победы Пэн Шуай и Хибино — в видеообзоре полуфиналов турнира в Нанчане
29 июля 2017, суббота
23:38 Иснер стал первым финалистом турнира в Атланте, обыграв Мюллера
22:52 Шарапова стартует на турнире в Стэнфорде в ночь на 1 августа в 5:00 мск
22:32 Британская теннисистка-колясочница выиграла Уимблдон беременной
21:23 Возняцки вышла в финал турнира в Бостаде, обыграв Мертенс
19:24 Синякова стала первой финалисткой турнира в Бостаде, обыграв Гарсию
18:32 Фоньини одолел Баутисту-Агута и за титул турнира в Гштааде сразится с Ханфманом
17:52 Ф. Майер вышел в финал турнира в Гамбурге на отказе Кольшрайбера
15:54 Кудрявцева и Родионова вышли в финал турнира в Нанчане в паре
15:43 Ханфман вышел в финал турнира в Гштааде, отыграв у Хасе четыре матчбола
15:04 Пэн Шуай сыграет с Хибино в финале соревнований в Нанчане
14:57 Л. Майер одолел Дельбониса в полуфинале турнира в Гамбурге
13:49 Хибино стала первой финалисткой турнира в Нанчане
13:44 Медведев сыграет с Опелкой, Турсунов — с Крюгером на старте турнира в Вашингтоне
12:58 Баутиста-Агут: постараюсь как можно лучше восстановиться перед полуфиналом
11:28 Шарапова начнёт турнир в Стэнфорде матчем с Брэйди
10:43 Макарова сыграет с победительницей квалификации на старте турнира в Вашингтоне
10:38 Хасе: в начале матча мы с Гоффеном оба нервничали
09:59 Иснер: рад, что здоровье позволяет возвращаться в Атланту снова и снова
08:48 Феррер пропустит турнир в Кицбюэле из-за травмы ахилла
06:21 Эдмунд уверенно обыграл Сока и вышел в полуфинал в Атланте
05:52 Иснер о матче с Мюллером: это будет бой тяжеловесов
01:51 Поражение Хачанова, победы Кольшрайбера и Майера на турнире в Гамбурге
00:33 Харрисон вышел в полуфинал турнира в Атланте, отдав Юбэнксу всего три гейма
28 июля 2017, пятница
23:58 Азаренко не выступит на турнире в Стэнфорде из-за вирусной инфекции
23:05 Иснер обыграл Лацко в Атланте и стал соперником Мюллера в полуфинале
22:30 Ф. Майер вышел в полуфинал турнира в Гамбурге и сразится с Кольшрайбером
21:22 Мюллер вышел в полуфинал в Атланте, отдав Полу лишь четыре гейма
21:00 Фоньини вышел в полуфинал турнира в Гштааде, обыграв Гулбиса
20:48 Мертенс вышла в полуфинал турнира в Бостаде и сыграет с Возняцки
20:01 Кольшрайбер вышел в полуфинал на турнире в Гамбурге, обыграв Киккера
19:11 Алеся Кафельникова: со мной всё хорошо, папа писал не обо мне
18:41 Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира в Гштааде, обыграв Истомина
18:30 Хань Синьюнь вышла в полуфинал турнира в Нанчане, обыграв Ар. Родионову
18:18 Синякова одолела Севастову в Бостаде и сразится с Гарсией в полуфинале
17:26 Кафельников: я попал в «ад», дальнейшая жизнь начинает терять смысл
16:41 Л. Майер обыграл Веселы в четвертьфинале турнира в Гамбурге
16:19 Пэн Шуай стала полуфиналисткой турнира в Нанчане
15:48 Ханфман пробился в полуфинал турнира в Гштааде
15:44 Прими участие в мастер-классе Екатерины Бычковой!
Все новости RSS
Партнерский контент