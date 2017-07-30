Ханфман: в начале недели подумать не мог, что дойду до финала

Немец Янник Ханфман рассказал, что помогло ему отыграть четыре матчбола в полуфинале турнира в Гштааде с голландцем Робином Хасе и победить со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Это очень много значит для меня. Отыграть четыре матчбола у такого сильного соперника и впервые в карьере выйти в финал — это особенный момент для меня. Мне нравится играть здесь. Высота в Гштааде отлично подходит для моей игры. Мяч тут отскакивает на удобной для меня высоте.

В финале я вновь буду аутсайдером, но вновь отдам все силы. Перед началом турнира я и подумать не мог, что преодолею весь путь до финала», — приводит слова Ханфмана официальный сайт АТР.