Фоньини: сказал своей команде, что Ханфман — опасный соперник

Итальянец Фабио Фоньини после волевой победы над испанцем Роберто Баутистой-Агутом со счётом 5:7, 6:2, 6:3 в полуфинале турнира в Гштааде прокомментировал ход встречи.



«Я очень рад выходу в финал, потому что в первом матче здесь сыграл просто ужасно. Но с каждым днём я действовал всё лучше. Моя игра улучшается. Финал будет трудным, потому что Янник уже победил здесь несколько очень сильных теннисистов. Я видел его игру на этой неделе и сказал своей команде, что он очень опасный оппонент. Но я выйду на корт и буду биться за титул», — приводит слова Фоньини официальный сайт турнира.