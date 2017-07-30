Возняцки: не думаю о рейтинге, а просто играю в свой теннис

Датчанка Каролина Возняцки призналась, что победа над бельгийкой Элизе Мертенс со счётом 7:5, 4:6, 6:2 в полуфинале турнира в Бостаде далась ей нелегко.

«Поединок был трудным. Соперница играла очень агрессивно. Было ветрено, солнце уже садилось и было очень низко. Сочетание этих трёх факторов затрудняло задачу, но я смогла справиться. Мне нужно было хорошо подавать, что я и делала.

Здорово, что я уже в пятый раз за сезон дошла до финала турнира WТА. Постараюсь завоевать титул. Я не думаю о рейтинге, а просто играю в свой теннис», — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.