Синякова: не была уверена, что сыграю в Бостаде, а теперь я в финале

Чешка Катержина Синякова поделилась впечатлениями от победы над француженкой Каролин Гарсией со счётом 6:2, 7:5 в полуфинале турнира в Бостаде, а также рассказала о своих ожиданиях от финала с датчанкой Каролиной Возняцки.

«Всегда трудно играть, когда матч прерывается из-за дождя. Приходится ждать, когда тебе позволят вернуться на корт и возобновить игру. Я старалась сосредоточиться на своей игре, и это помогло мне победить.

В этом году на турнире в Бостаде прекрасная атмосфера. Я не была уверена, сыграю ли здесь в этом сезоне, но я вернулась и дошла до финала», — приводит слова Синяковой официальный сайт WТА.