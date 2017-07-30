Фоньини завоевал титул на турнире в Гштааде

Итальянец Фабио Фоньини (4) в финале турнира в Гштааде переиграл немца Янника Ханфмана (Q) со счётом 6:4, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. 30-летний уроженец Санремо, занимающий 31-е место в рейтинге АТР, исполнил 2 эйса, сделал столько же двойных ошибок, реализовал 3 брейк-пойнта из 8 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Янник трижды подал навылет и обошёлся без двойных.

Фоньини завоевал пятый титул в карьере и первый в текущем сезоне. Отметим, что первые три матча в Гштааде Фабио выиграл в трёх партиях.