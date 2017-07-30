Голландки Лемуан и Рус выиграли турнир в Нанчане в паре

Голландки Кирин Лемуан и Аранча Рус завоевали титул на турнире в Бостаде (Швеция) в парном разряде. В финале представительницы Нидерландов оказались сильнее аргентинки Марии Иригойен и чешки Барборы Крейчиковой (4) со счётом 3:6, 6:3, [10:8]. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.

Для 25-летней Лемуан этот титул стал первым в карьере на турнирах WТА-тура в парном разряде. 26-летняя Рус также впервые в жизни стала чемпионкой соревнований WТА. Кирин и Аранча занимают 190-е и 226-е места в парной женской табели о рангах.