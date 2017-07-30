Кудрявцева и Ар. Родионова проиграли в финале турнира в Нанчане в паре

Россиянка Алла Кудрявцева и австралийка Арина Родионова (4) в финале турнира в Нанчане в парном разряде уступили китаянкам Цзян Синью и Тан Кинхи со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 4 минуты. Алла и Арина сделали 3 брейка, проиграв 6 геймов на своей подаче.

И для 18-летней Синью, и для её 16-летней напарницы по дуэту данный титул стал первым в карьере на соревнованиях WТА в парном разряде. Цзян Синью является 201-й ракеткой мира в паре, а Тан Кинхи располагается на 236-й позиции в парной женской табели о рангах.