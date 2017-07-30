Додиг и Павич стали чемпионами турнира в Гамбурге в паре

Хорваты Иван Додиг и Мате Павич подтвердили статус первого дуэта турнира в Гамбурге (Германия). В финале они переиграли уругвайца Пабло Куэваса и испанца Марка Лопеса (2) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Иван и Мате реализовали 6 брейк-пойнтов из 9, проиграв 1 гейм на своей подаче.

32-летний Иван Додиг завоевал восьмой титул в карьере в парном разряде и второй в текущем сезоне, а 24-летний Мате Павич выиграл седьмой трофей в общей сложности и второй в этом году.