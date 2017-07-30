Марах и Освальд стали сильнейшим дуэтом соревнований в Гштааде

Австрийцы Оливер Марах и Филипп Освальд (2) в финале парного разряда турнира в Гштааде (Швейцария) сломили сопротивление француза Джонатана Эйссерика и хорвата Франко Шкугора (4) со счётом 6:3, 4:6, [10:8]. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Оливер и Филипп реализовали 2 брейк-пойнта из 7, проиграв 1 гейм на своей подаче.

37-летний Марах завоевал 16-й титул в карьере и первый в текущем сезоне на турнирах АТР в парном разряде. Для 31-летнего Освальда этот трофей стал пятым в общей сложности и вторым в 2017 году.