Фоньини: проиграв первый сет в Гштааде за 20 минут, собирался ехать домой

Итальянец Фабио Фоньини после победы на турнире в Гштааде прокомментировал завоевание своего первого титула в сезоне.

«Это всегда очень приятные ощущения, когда выигрываешь. Моя цель — выигрывать матчи, так что, конечно, я доволен. Это была очень тяжёлая неделя для меня. Особенно, помню, мой первый матч был очень трудным. Я не мог играть. Я проиграл первый сет на этом турнире со счётом 1:6 за 20 минут, но в итоге выиграл матч. Я сказал своей команде, что если я продолжу играть так, то можно сразу ехать домой. Это спорт. Каждый день я чувствовал, что играю всё лучше, и в итоге я взял титул», — приводит слова Фоньини пресс-служба АТР.