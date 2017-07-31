Синякова: в матче с Возняцки я наслаждалась игрой даже в непростых ситуациях

Чешка Катержина Синякова второй год подряд дошла до финала турнира в Бостаде. Год назад в битве за титул уступила она Лауре Зигемунд, а теперь заставила Каролину Возняцки проиграть уже пятый финал сезоне. Сама Синякова в 2017 году выиграла уже второй финал.

«Для меня это действительно замечательно. Выйти здесь в финал в прошлом году было очень хорошо, поэтому я очень рада вернуться сюда и не могу представить себе лучшую неделю. Каролина проводит отличный сезон, и это оказывает сильное давление, когда играешь против неё. Мне жаль, что я победила! (смеётся) Я просто наслаждалась игрой даже в непростых ситуациях», — приводит слова Синяковой пресс-служба WTA.