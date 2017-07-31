Возняцки: с нетерпением жду US Open Series и US Open

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала поражение от чешки Катержины Синяковой в финале турнира в Бостаде. Этот финал стал для датчанки уже пятым проигранным в 2017 году.

«Это был тяжелый матч. Катержина очень хорошо играла, так что поздравляю её с завоеванием титула. Уверена, что мы проведём ещё много матчей. Это была хорошая неделя.

Я с нетерпением жду US Open Series и US Open. Это один из турниров, на котором я показывала свой лучший теннис. И в целом один из моих любимых турниров. Я с нетерпением жду возвращения, чтобы посмотреть, на что я способна на харде. Надеюсь, что смогу хорошо завершить год", — приводит слова Возняцки пресс-служба WTA.