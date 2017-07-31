Иснер обыграл Харрисона и стал четырёхкратным победителем турнира в Атланте

Американец Джон Иснер (2) стал победителем турнира в Атланте. В решающем матче он обыграл своего соотечественника Райана Харрисона (4) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (9:7).

Финальный поединок продолжался 1 час 47 минут. Иснер подал навылет 23 раза и совершил 1 двойную ошибку. На счету Харрисона 10 эйсов и 4 двойные ошибки. Соперники сделали по одному брейку.

Счёт в личных встречах между теннисистами стал 6-2 в пользу Иснера. Джон стал четырёхкратным победителем турнира в Атланте — ранее он побеждал здесь в 2013, 2014 и 2015 годах. Всего же на счету 32-летнего Иснера теперь 12 титулов за карьеру в одиночном разряде.