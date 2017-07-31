Братья Брайан завоевали титул в Атланте в парном разряде

Американская пара братья Боб и Майк Брайаны, получившие от организаторов турнира в Атланте первый номер посева, завоевали титул в парном разряде. В финальном матче Брайаны в двух сетах обыграли голландца Весли Колхофа и новозеландца Артёма Ситака со счётом 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 54 минуты. На счету Боба и Майка 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Весли и Артём подали навылет 5 раз, совершили 5 ошибок на подаче и упустили 3 брейк-пойнта.

Для 39-летних американцев эта победа стала второй в сезоне и 114-й в карьере в парном разряде.