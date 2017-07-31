Видеообзор финального матча турнира в Гамбурге Л. Майер — Ф. Майер

Аргентинский теннисист Леонардо Майер (LL) завоевал титул на турнире в Гамбурге, выиграв в финале у однофамильца, немца Флориана Майера, со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 57 минут. Аргентинец 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету немца 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 2 брейка. Леонардо одержал вторую победу над Флорианом в трёх проведённых матчах.

Для Леонардо Майера это второй титул в карьере. Первый трофей он также завоевал в Гамбурге три года назад.

Видеообзор матча Л. Майер — Ф. Майер можно посмотреть на «Чемпионате».