Видеообзор финала Синякова — Возняцки на турнире в Бостаде

Чешская теннисистка Катержина Синякова (7) завоевала титул на турнире в Бостаде, в двух сетах финального матча обыграв датчанку Каролину Возняцки (1) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 49 минут. Синякова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из шестнадцати брейк-пойнтов. На счету Возняцки два эйса, четыре ошибки на подаче и три брейка. Синякова впервые выиграла у Возняцки в трех проведённых матчах.

Титул в Бостаде стал для 21-летней Синяковой вторым в 2017 году и в карьере.

Видеообзор матча Синякова — Возняцки можно посмотреть на «Чемпионате».