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Текстовая онлайн-трансляция матча Соуза — Южный в Кицбюэле

31 июля 2017, понедельник. 09:04. Теннис

В 12:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Кицбюэле (Австрия), в котором сыграют представитель Португалии Жоау Соуза и россиянин Михаил Южный. Ранее соперники не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Соуза — Южный в Кицбюэле.

Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал турнира в Кицбюэле поспорит с представителем Италии Паоло Лоренци, посеянным под третьим номером. Соревнования завершатся 5 августа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Жуан Соуза Михаил Южный
Новости. Теннис
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