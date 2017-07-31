В 12:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Кицбюэле (Австрия), в котором сыграют представитель Португалии Жоау Соуза и россиянин Михаил Южный. Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Соуза — Южный в Кицбюэле.

Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал турнира в Кицбюэле поспорит с представителем Италии Паоло Лоренци, посеянным под третьим номером. Соревнования завершатся 5 августа.