Пэн Шуай: я впервые играла с Нао и нервничала, но моя стратегия сработала

Китаянка Пэн Шуай поделилась впечатлениями после победы в финале турнира в Нанчане над японкой Нао Хибино со счётом 6:3, 6:2.

«Я очень рада, что смогла завоевать свой второй титул на турнирах WTA. Хотела бы поблагодарить себя, потому что я не сдавалась, а также людей, которые поддерживали меня после операции. Я впервые играла с Нао и немного нервничала, но с третьего гейма я стала действовать всё лучше. Моя стратегия сработала отлично.

В прошлом году я обсудила с врачом своё физическое состояние. Я чувствовала, что не была готова на 100%, но очень хотела продолжать играть. Я не ожидала, что смогу вернуться в топ-30, но сейчас я уже 23-я в мире. Надеюсь, смогу попасть и в топ-20. Я буду продолжать упорно работать», — цитирует Пэн Шуай официальный сайт тура.