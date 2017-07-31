Ханфман: Фоньини в финале был сильнее, он заслужил победу

Немецкий теннисист Янник Ханфман прокомментировал своё поражение от представителя Италии Фабио Фоньини в финале турнира в Гштааде со счётом 4:6, 5:7. Фоньини завоевал пятый титул в карьере и первый в текущем сезоне.

«Фабио был сильнее сегодня, он заслужил победу. Я провёл удивительную неделю в Гштааде. Зрители были просто великолепны. Я играл в теннис в колледже и привык к прекрасной поддержке публики, но сегодня болельщики были просто невероятны», — приводит слова Ханфмана официальный сайт тура.