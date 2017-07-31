Харрисон: вновь добраться до финала — это отличный результат

Американский теннисист Райан Харрисон поделился впечатлениями после поражения от своего соотечественника Джона Иснера в финале турнира в Атланте со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (7:9).

«Вновь добраться до финала — это отличный результат. Думаю, я могу чаще оказываться в такой ситуации. Это была прекрасная неделя. С нетерпением жду следующей», — приводит слова Харрисона официальный сайт тура.

Джон стал четырёхкратным победителем турнира в Атланте — ранее он побеждал здесь в 2013, 2014 и 2015 годах. Всего же на счету 32-летнего Иснера теперь 12 титулов за карьеру в одиночном разряде.