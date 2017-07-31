Ферреро: Зверев впечатлил меня своей силой

Бывшая первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро поделился впечатлениями от начала сотрудничества с немецким теннисистом Александром Зверевым. Победитель Открытого чемпионата Франции 2003 года будет сопровождать уроженца Гамбурга на турнире в Вашингтоне, который стартует 31 июля. Далее в планах Зверева участие в турнирах в Монреале, Цинциннати и Открытом чемпионате США.

«Зверев сказал, что, возможно, хотел бы немного поработать со мной, так как у меня есть опыт пребывания в статусе первой ракетки мира, а также победа на турнире «Большого шлема». Он представил меня своей команде, и я понял, что знаю их всех. Стать частью его команды — это прекрасная возможность для меня.

Александр впечатлил меня своей силой. На корте он кажется худощавым, но затем я увидел, как он тренируется на корте и в зале. Ему нравится проводить по четыре часа на корте, а затем посещать тренажёрный зал. Думаю, он готов расти и становиться сильнее. Начало сотрудничества получилось отличным.

Иногда на корте он переживает взлёты и падения в психологическом плане. Ему нужно больше стабильности. Зверев молод, он должен расти и всё время контролировать свои эмоции на корте», — цитирует Ферреро официальный сайт тура.