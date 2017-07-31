Веснина стала 17-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 31 июля россиянка Елена Веснина поднялась на 17-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 31 июля
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6751.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5770.
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5626.
4 (4). Гарбинье Мугуруса Испания — 4991.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935.
6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4860.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4665.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410.
9 (9). Винус Уильямс США — 4052.
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3940.
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17 (19). Елена Веснина (Россия) — 2121…
18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2025.
36 (33). Дарья Касаткина (Россия) — 1331…
58 (59). Екатерина Макарова (Россия) — 1025…
65 (67). Наталья Вихлянцева (Россия) — 933…
82 (84). Евгения Родина (Россия) — 712…
90 (88). Екатерина Александрова (Россия) — 684…
171 (173). Мария Шарапова (Россия) — 310.