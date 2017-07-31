Возняцки заняла седьмую строчку в чемпионской гонке WTA

В новой версии чемпионской гонки WTA от 31 июля датчанка Каролина Возняцки поднялась на седьмую строчку. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на 10-й позиции.
Чемпионская гонка WTA. 31 июля
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 4020.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3827.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3793.
4 (4). Винус Уильямс (США) — 3667.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 3570.
6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 3455.
7 (8). Каролина Возняцки (Дания) — 3396.
8 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 3362.
9 (9). Кристина Младенович (Франция) – 2837.
10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2585.
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12 (11). Елена Веснина (Россия) — 1725.
14 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1707.
33 (33). Дарья Касаткина (Россия) — 1023…
53 (52). Наталья Вихлянцева (Россия) — 740…
54 (53). Екатерина Макарова (Россия) — 739…
66 (66). Екатерина Александрова (Россия) — 611…
73 (72). Евгения Родина (Россия) — 586…
128 (124). Мария Шарапова (Россия) — 310.