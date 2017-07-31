Ф. Майер: может, в концовке я немного устал, но и Лео сыграл невероятно здорово

Немецкий теннисист Флориан Майер поделился впечатлениями после поражения в финале турнира в Гамбурге от представителя Аргентины Леонардо Майера со счётом 4:6, 6:4, 3:6. Для Леонардо это второй титул в карьере.

«Я остался доволен своим выступлением на этой неделе, так как дошёл до финала турнира ATP-500. Это была большая игра и большая битва. Неделя получилась прекрасной. Может быть, в концовке я немного устал, но и Лео сыграл невероятно здорово. Он заслужил победу», — приводит слова Флориана Майера официальный сайт тура.