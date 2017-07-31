Хачанов поднялся на 31-ю позицию в чемпионской гонке ATP

В новой версии чемпионской гонки ATP от 31 июля россиянин Карен Хачанов поднялся на 31-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP. 31 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7095.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3345.
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 2905.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 2710.
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 2585.
8 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 2290.
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1925.
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 1905.
…
31 (35). Карен Хачанов (Россия) — 880.
40 (38). Андрей Рублёв (Россия) — 773.
52 (48). Даниил Медведев (Россия) — 637.
70 (76). Андрей Кузнецов (Россия) — 501.
98 (90). Евгений Донской (Россия) — 394.