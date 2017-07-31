Синякова: я наполовину русская, может, поэтому мне нравилась Шарапова

Чешка Катержина Синякова, ставшая победительницей турнира в Бостаде, рассказала о своих русских корнях и призналась, что примером для подражания у неё была Мария Шарапова.

“В юности мне очень нравилась Мария Шарапова. Нравилась её игра. Я наполовину русская, может, дело в этом. Она всегда так здорово вела себя на корте и за его пределами.

Я родилась в Чехии, так что лучше говорю по-чешски, хотя родители обучали меня русскому языку. На этом языке говорят по всему миру. Думаю, мой боевой характер и решительность идут именно от моей русской половины. Мой отец такой же, может, это из-за него. Также я могу быть эмоциональной. Это ещё одно проявление моей русской стороны”, — приводит слова Синяковой официальный сайт тура.