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Доналдсон занял 7-ю строчку в чемпионской гонке U21, Шаповалов — 10-ю

31 июля 2017, понедельник. 13:27. Теннис

Американец Джаред Доналдсон поднялся на седьмую строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года, канадец Денис Шаповалов — на 10-ю. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на второй позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 31 июля
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 2710.
2 (2). Карен Хачанов (Россия) — 880.
3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 714.
4 (4). Борна Чорич (Хорватия) — 686.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 607.
6 (6). Чхун Хён (Южная Корея) — 505.
7 (8). Джаред Доналдсон (США) — 457.
8 (7). Фрэнсис Тиафо (США) — 452.
9 (9). Эрнесто Эскобедо (США) — 392.
10 (11). Денис Шаповалов (Канада) — 361.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Рублёв Даниил Медведев Карен Хачанов
Новости. Теннис
31 июля 2017, понедельник
13:27 Доналдсон занял 7-ю строчку в чемпионской гонке U21, Шаповалов — 10-ю
12:59 Синякова: я наполовину русская, может, поэтому мне нравилась Шарапова
12:12 Хачанов поднялся на 31-ю позицию в чемпионской гонке ATP
11:53 Вавринка стал четвёртой ракеткой мира, Хачанов — 30-й
11:10 Ф. Майер: может, в концовке я немного устал, но и Лео сыграл невероятно здорово
10:23 Возняцки заняла седьмую строчку в чемпионской гонке WTA
10:17 Веснина стала 17-й ракеткой мира
09:22 Видеообзор финального матча турнира в Наньчане Пэн Шуай — Хибино
09:16 Ферреро: Зверев впечатлил меня своей силой
09:11 Харрисон: вновь добраться до финала — это отличный результат
09:10 Иснер: в матче с Харрисоном мне потребовалась каждая унция моей энергии
09:10 Ханфман: Фоньини в финале был сильнее, он заслужил победу
09:08 Пэн Шуай: я впервые играла с Нао и нервничала, но моя стратегия сработала
09:04 Текстовая онлайн-трансляция матча Соуза — Южный в Кицбюэле
08:49 Видеообзор финала Синякова — Возняцки на турнире в Бостаде
08:32 Видеообзор финального матча турнира в Гамбурге Л. Майер — Ф. Майер
08:14 Братья Брайан завоевали титул в Атланте в парном разряде
02:04 Иснер обыграл Харрисона и стал четырёхкратным победителем турнира в Атланте
00:33 Возняцки: с нетерпением жду US Open Series и US Open
00:08 Синякова: в матче с Возняцки я наслаждалась игрой даже в непростых ситуациях
30 июля 2017, воскресенье
22:25 Л. Майер: я проиграл в квалификации, а затем выбил первого сеяного
19:59 Синякова взяла титул в Бостаде, в финале обыграв Возняцки
19:17 Л.Майер — 8-й теннисист в истории ATP, завоевавший титул в статусе «лаки-лузера»
18:23 Л. Майер вновь выиграл титул в Гамбурге спустя три года
18:13 Фоньини: проиграв первый сет в Гштааде за 20 минут, собирался ехать домой
17:28 Клейбанова дошла до финала турнира ITF в Хуахине, где проиграла за 3,5 часа
16:53 Марах и Освальд стали сильнейшим дуэтом соревнований в Гштааде
16:17 Додиг и Павич стали чемпионами турнира в Гамбурге в паре
16:04 Кудрявцева и Ар. Родионова проиграли в финале турнира в Нанчане в паре
15:33 Румынка Миту взяла паузу в карьере из-за беременности
15:09 Голландки Лемуан и Рус выиграли турнир в Бостаде в паре
14:17 Фоньини завоевал титул на турнире в Гштааде
14:06 Пэн Шуай стала победительницей турнира в Нанчане
13:45 Кравчук может сыграть с Бердыхом во втором круге турнира в Лос-Кабосе
12:42 Синякова: не была уверена, что сыграю в Бостаде, а теперь я в финале
11:21 Ан. Кузнецов может сыграть с Фоньини во втором круге турнира в Кицбюэле
11:10 Возняцки: не думаю о рейтинге, а просто играю в свой теннис
10:55 Фоньини: сказал своей команде, что Ханфман — опасный соперник
09:49 Ханфман: в начале недели подумать не мог, что дойду до финала
09:44 Л. Майер: Дельбонис — один из лучших специалистов по игре на грунте
06:49 Победы Синяковой и Возняцки — в видеообзоре полуфиналов турнира в Бостаде
05:47 Победы Ф. Майера и Л. Майера — в видеообзоре полуфиналов турнира в Гамбурге
04:26 Харрисон вышел в финал турнира в Атланте, обыграв Эдмунда
03:46 Победы Пэн Шуай и Хибино — в видеообзоре полуфиналов турнира в Нанчане
29 июля 2017, суббота
23:38 Иснер стал первым финалистом турнира в Атланте, обыграв Мюллера
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