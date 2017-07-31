Доналдсон занял 7-ю строчку в чемпионской гонке U21, Шаповалов — 10-ю

Американец Джаред Доналдсон поднялся на седьмую строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года, канадец Денис Шаповалов — на 10-ю. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на второй позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 31 июля

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 2710.

2 (2). Карен Хачанов (Россия) — 880.

3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 714.

4 (4). Борна Чорич (Хорватия) — 686.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 607.

6 (6). Чхун Хён (Южная Корея) — 505.

7 (8). Джаред Доналдсон (США) — 457.

8 (7). Фрэнсис Тиафо (США) — 452.

9 (9). Эрнесто Эскобедо (США) — 392.

10 (11). Денис Шаповалов (Канада) — 361.