Видеообзор финального матча турнира в Гштааде Фоньини — Ханфман

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (4) в финале турнира в Гштааде в двух партиях обыграл представителя Германии Янника Ханфмана (Q) со счётом 6:4, 7:5. 30-летний уроженец Сан-Ремо исполнил 2 эйса, сделал столько же двойных ошибок, реализовал 3 брейк-пойнта из 8 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Янник трижды подал навылет и обошёлся без двойных.

Фоньини завоевал пятый титул в карьере и первый в текущем сезоне.

Видеообзор финального матча турнира в Гштааде в мужском одиночном разряде доступен на «Чемпионате».