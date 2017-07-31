Россиянин Скатов выиграл чемпионат Европы U16 в Москве

Россиянин Тимофей Скатов (1) стал победителем чемпионата Европы U16, который завершился в Москве. В финале он обыграл представителя Румынии Нини-Габриэля Дича (3) со счётом 6:3, 6:1. Скатов является лидером рейтинга в этой возрастной категории в России и Европе, а в классификации Международной федерации тенниса располагается на 10-й позиции, сообщает официальный сайт Федерации тенниса России.

После чемпионата Европы U16 Скатов вместе с Раилем Ибрагимовым и Павлом Вербиным отправился на командное континентальное первенство в Германию.