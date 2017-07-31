Лайович вышел во второй круг турнира в Кицбюэле, где сыграет с Симоном

Сербский теннисист Душан Лайович вышел во второй круг турнира в Кицбюэле, в двух партиях обыграв представителя Германии Максимильяна Мартерера (Q) со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. Душан совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Кицбюэле Лайович поспорит с представителем Франции Жилем Симоном, посеянным под четвёртым номером. Турнир завершится 5 августа.