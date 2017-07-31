Прими участие в мастер-классе Екатерины Бычковой!

8 августа в Москве в Нескучном саду для всех желающих пройдёт мастер-класс победительницы 10 турниров ITF в одиночном и 5 в парном разряде, колумниста «Чемпионата» российской теннисистки Екатерины Бычковой. Наивысшей позицией в рейтинге WTA для уроженки Москвы стала 66-я строчка, на которую она поднялась в феврале 2006 года.
Время проведения: 19:00 — 20:00.
Желающим принять участие в мастер-классе Екатерины Бычковой, получить автограф и сфотографироваться с известной теннисисткой и комментатором следует заполнить анкету, перейдя по ссылке.
«Наконец-то весь этот серпентарий WTA-тура показал своё лицо»
Екатерина Бычкова в своей колонке – об объединении теннисисток против Марии Шараповой и решении больших турниров не давать ей «уайлд-кард».