Тарпищев: мужской и женский теннис имеют разных болельщиков

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что мужской и женский теннис имеют разных болельщиков, но при этом как теннисистам, так и теннисисткам не составляет труда найти себя в новой жизни после завершения карьеры.

«Мужской и женский теннис не разные виды спорта, они имеют разных болельщиков. Есть группа, которой нравится женский теннис. Другим – мужской. Специфика игры одинаковая, но возможности и тактика разные, так что вид спорта один, а болельщики разные.

Теннис – такой вид спорта, что параллельно можно учиться. На Западе широко распространена система университетского спорта. 5 лет назад за счет тенниса бесплатно учились в американских колледжах 500 человек. Яркий пример Роддик, который и играл блестяще, и продолжал учиться. Сейчас такие технологии, что можно учиться и по Интернету. Как правило, в теннисе меньше проблем после окончания карьеры, так как теннис тот вид спорта, который воспитывает характер. С каждым ударом по мячу спортсмен формирует себя. Он всё время в работе, он всё время преодолевает себя. Из теннисистов, закончивших карьеру, мало кто пропадает. За счет формирования характера все находят место в жизни. Адаптация, конечно, требует 2-3 года, но проблемы нет. Мы обречены на успех», — сказал Тарпищев в рубрике «От первого лица» на канале ФТР в Youtube.