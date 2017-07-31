Кузнецов с Берлоком не сумели выйти во 2-й круг турнира в Кицбюэле в паре

Российский теннисист Андрей Кузнецов в паре с аргентинцем Карлосом Берлоком не сумел выйти во второй круг турнира в Кицбюэле в парном разряде. В стартовом матче Кузнецов и Берлок в двух сетах проиграли немецкой паре Андре Бегеманн / Ян-Леннард Штруфф со счётом 3:6, 4:6. Матч продолжался 50 минут. Кузнецов и Берлок три раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету немецкой пары четыре брейка и две ошибки на подаче.

Ранее Кузнецов не сумел пробиться во второй круг личного турнира, на двух тай-брейках проиграв сербу Миляну Зекичу (Q) со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (6:8).